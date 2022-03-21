Москва, , 12:37 — REGNUM Россия негативно воспримет любое вмешательство в спецоперацию по защите ДНР и ЛНР со стороны стран НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин», — сказал Песков.

Он призвал журналистов перечитать стенограмму выступления российского лидера, особенно в той его части, где Путин говорит «о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции».