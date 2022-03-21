Чебоксары, 21 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах 20 марта установилась плюсовая температура. Не исключено, что это может стать началом метеорологической весны. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

По его словам, 18 — 20 марта в Чебоксарах температура поднималась до +8 градусов, в результате под лучами солнца снежный покров сократился на 4 см. Если такая погодная тенденция сохранится, что к апрелю земля очистится от снежных залежей.

21 марта из-за циклона местами по Чувашии идут небольшие дожди и мокрый снег. 22 марта республика окажется на пути тёплого фронта, который рассеет облака, а 23 марта станет ещё теплее, воздух прогреется до +6 градусов.

26 марта прогнозируется усиление ветра при сухой погоде, а 27 — 28 марта холодный фронт принесёт с собой снег и усиление ветра до 18 метров в секунду. По предварительным данным, похолодает до нулевой отметки.

В конце марта — начале апреля тёплая воздушная масса из Атлантики станет причиной резкого потепления, до +7…+10 градусов. Но при этом будет ветрено, в отдельные дни возможны небольшие дожди.