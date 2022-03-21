Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM Спасатели продолжают поиски под обломками дымовой трубы ТЭЦ-2 в казахстанском Петропавловске 38-летней женщины, работавшей машинистом-обходчиком. Об этом 21 марта сообщил журналистам начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов.

ТЭЦ Липунов Г.А

«Поиски идут со вчерашнего дня, группами по 15 человек. Сложность в том, что приходится работать вручную, гидравлическими инструментами. Привлечь для разбора завалов инженерную технику пока нельзя, так как есть риски обрушения конструкций», — сказал Камалов.

Он сообщил, что собака кинологической службы указала примерный район для поисков. Всего площадь завалов составила 1,3 тыс. квадратных километров. В поисках участвуют 60 спасателей.

Напомним, труба ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась 20 марта. Предположительно причиной обрушения стал сильный ветер.

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