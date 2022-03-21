Москва, , 12:34 — REGNUM Россия не планирует приостанавливать действие спецоперации в защиту ДНР и ЛНР на время проведения переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он объяснил, что любая подобная приостановка «используется националистическими подразделениями для перегруппировки», а также для того, чтобы «продолжать атаки на российских военных»: «Так было неоднократно. Это усложняет процесс».