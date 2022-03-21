21 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Конечно, статус доллара как резервной валюты не является божественным правом, и ФРС должна с большей решимостью бороться с инфляцией. Но валютное господство — это «цепкая» сила. На данный момент нет оснований ожидать, что Соединенные Штаты его потеряют.

Максим Исаев, , 14:20 — REGNUM После введения финансовых санкций против России, которые вызвали шок и трепет, вновь начался старый разговор о том, что превращение доллара в оружие положит конец его роли в качестве мировой резервной валюты, пишет старший научный сотрудник отдела международной экономики в Совете по международным отношениям Себастьян Маллаби в статье, вышедшей 20 марта в The Washington Post.

Доллар и Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зачем зарубежным странам использовать доллары, если доллар можно обернуть против них? Почему бы Китаю, который вскоре станет крупнейшей экономикой мира, не превратить в конкурирующую резервную валюту юань? А если не Китай, то как насчет криптовалют?» — задается вопросом автор.

«Это долларовое пораженчество сильно раздуто. Россия, Китай и другие противники США хотели бы избежать финансовой гегемонии дяди Сэма. Но они пытались в течение многих лет и мало чего добились», — пишет Маллаби.

Китай выступал против доллара с 2008 года, когда его обширный портфель облигаций США был близок к тому, чтобы рухнуть во время финансового кризиса. Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал к «новому международному финансовому порядку», и Пекин начал продвигать использование юаня в международной торговле и в качестве резервного актива Центрального банка. Вскоре торговля в юанях стала быстро расширяться, хотя заслуживающие доверия экономисты предсказывали, что юань может стать главной резервной валютой в течение десятилетия.

Ху Цзиньтао Dilma Rousseff

В последующие годы страны, которым грозило введение санкций США, стали активнее принимать меры по отказу от доллара. Наиболее активной в этой части оказалась Россия. Её центральный банк перевел большую часть своих валютных резервов из долларов в другие средства сбережения. Её суверенный фонд благосостояния пообещал избавиться от всех долларовых активов.

ЦБ построил систему обмена финансовыми сообщениями и соединил ее с иранской, противодействуя попыткам Запада исключить Иран из SWIFT, доминирующей платформы для инструктирования глобальных переводов. Россия также работала с Китаем над сокращением использования доллара в двусторонней торговле. В 2020 году Банк России опубликовал документ о цифровом рубле, который позволит обойти традиционные банки и снизит подверженность России санкциям.

Результаты были скромными, как показывает сегодняшнее положение России. Финансовые санкции Запада ударили по ее экономике, российским гражданам стало трудно совершать платежи за границей, а выход из криптовалюты оказался бесполезным.

Более того, внимательное изучение состояния доллара подтверждает, что на самом деле ему не угрожает опасность. Через пят-десять лет санкции, основанные на долларах, вероятно, будут такими же мощными, как и прежде, в том числе в условиях кризиса, целью которого является Китай.

Шанхайская фондовая биржа Kaigai.ch

С 2008 года доля доллара в валютных резервах центральных банков снизилась лишь незначительно, примерно с 65 до 60%. Более того, три следующие по популярности резервные валюты выпущены Европейским союзом (21%), Японией (6%) и Великобританией (5%). Будущие финансовые санкции США против Китая почти наверняка получат поддержку этих регионов, отчасти потому, что они являются геополитическими союзниками, а отчасти потому, что европейские и японские банки живут в страхе перед исключением из финансовых рынков США.

«Какая доля мировых валютных резервов хранится в юанях? Ответ 2%. Рубль и криптовалюта не доходят и до 1%», — указал Маллаби.

Центральные банки любят использовать доллары по тем же причинам, что и компании, и частные лица. Они держат доллары, зная, что другие с радостью их примут, точно так же многие изучают английский язык, потому что другие говорят на нем. Во всем мире почти три пятых частных банковских депозитов в иностранной валюте хранятся в долларах. Аналогичная доля корпоративных займов в иностранной валюте приходится на доллары. Ни один из показателей не показывает явных признаков снижения. По оценкам Федеральной резервной системы, иностранцы хранят около половины находящихся в обращении долларовых банкнот.

Китайские финансисты ссылаются на распространение своп-линий в юанях или соглашений, позволяющих дружественным Китаю центральным банкам запрашивать кредиты в юанях в условиях кризиса. На 2020 год насчитывалось 35 таких сделок, больше, чем Федеральная резервная система заключает с иностранными коллегами. Но эти своп-линии в юанях в основном носят символический характер. Центральные банки малых экономик были вынуждены подписать соглашение, но они не имеют практической пользы от китайского кредитования. В кризис им нужны доллары, потому что их местные банки ведут бизнес в долларах. Постоянная кредитная линия в юанях является финансовым эквивалентом свободного владения эсперанто.

Народный банк Китая David290

Между тем ФРС может предложить долларовые своп-линии более короткому списку стран, но в них нет ничего символического. Во время финансового кризиса ФРС через эти кредиты предоставила иностранным партнерам ссуду на $585 млрд. Во время изоляции из-за пандемии он выкачал еще $450 млрд. Действительно, популярность долларовых своп-линий перевешивает все разговоры о предполагаемом финансовом подъеме Китая. Доллар прочнее укоренился в странах с развитой экономикой, чем до 2008 года, потому что крупные центральные банки знают, что ФРС будет поддерживать номинированные в долларах части их финансовых систем.

Конечно, статус доллара как резервной валюты не является божественным правом, и ФРС должна с большей решимостью бороться с инфляцией. Но валютное господство — это «цепкая» сила. На данный момент нет оснований ожидать, что Соединенные Штаты его потеряют.