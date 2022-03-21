Томск, 21 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Томской области вынесли приговор 33-летнему жителю Томска, которого обвиняли в убийстве женщины с особой жестокостью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, преступление произошло в апреле 2021 года.

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По данным следствия, не имеющий постоянного места жительства мужчина проживал в расселённом доме вместе с приятелем и его сожительницей. Весной прошлого года обвиняемый на фоне алкогольного опьянения поссорился с потерпевшей, в ходе которой женщина заявила, что он съел её еду и выпил спиртное.

«Затаив обиду, мужчина решил убить приятельницу. Дождавшись, когда она останется одна и пойдет спать, злоумышленник поджег находящееся в коридоре дома одеяло и подпер входную дверь, перекрыв единственный выход из дома. Прибывшим на место пожарным спасти женщину не удалось», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний суд признал подсудимого виновным и приговорил к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.