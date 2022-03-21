Вашингтон, 21 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Американская актриса Джулия Фокс выступила в поддержку рэпера Канье Уэста (Йе), столкнувшегося с массовой критикой из-за своего поведения в социальных сетях. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex вечером 20 марта.

Скриншот YouTube Джулия Фокс

По словам актрисы, Уэст «безобиден», а его агрессивное поведение в интернете является частью творческого образа. Также Фокс призналась, что практически не следит за деятельностью музыканта, поскольку занята работой и воспитанием сына.

Напомним, что в январе 2022 года стало известно о том, что Джулия Фокс и Канье Уэст встречаются. Спустя всего лишь месяц актриса заявила о расставании с рэпером.