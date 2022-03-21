Москва, , 12:31 — REGNUM Прошедший в Лужниках 18 марта концерт-митинг показал максимальную поддержку граждан решений президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 21 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На митинге в Лужниках Er.ru

По его словам, это та самая поддержка российских граждан, на которую президент опирается, и которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована.

«Концерт-митинг — более чем красноречивая демонстрация поддержки президента и тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством РФ», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на концерт «Крымская весна» в Москве приехало рекордное число человек за последние пять лет.

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