Грозный, 21 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. У большинства жителей Чечни выявили дефицит витамина D. Согласно лабораторным исследованиям, его недостаток обнаружен у 79,2% пациентов, выполнивших диагностические анализы. При этом такой показатель существенно превышает среднероссийский показатель, который составляет 55%, пишет ИА «Чечня Сегодня»,

Витамины

Между тем витамин D влияет на крепость костей и здоровье мышц, на нормальный сон. Несмотря на то, что Чечня находится на Юге России, где солнца, которое является источником витамина D, в избытке, республика занимает первое место в России по его дефициту у жителей.

Такая ситуация объясняется тем, что так называемый солнечный витамин может просто не всасываться в кишечнике и не доставляться «по адресу» из-за болезни пищеварительной системы — синдроме мальабсорбции.

«С помощью витамина D в тонком кишечнике всасываются кальций и фосфор — «строительные материалы» нашего организма. Попадая в клетки иммунной системы, он способствует выработке антимикробных веществ. Помимо этого, витамин D способствует выработке «гормона счастья» серотонина в мозге и подавляет его излишнее производство в кишечнике, помогая избежать связанного с этим воспаления», — цитирует информационное агентство главного врача лаборатории «Гемотест» Ольгу Дехтяреву.