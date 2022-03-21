Москва, , 12:30 — REGNUM Эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза окажет серьёзное влияние на нефтяной рынок во всём мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нефть ArtseBie

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«Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», — сказал Песков.

По его словам, такой шаг со стороны Брюсселя «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте».

При этом Песков подчеркнул, что в любом случае США «при этом останутся при своих — это очевидно ‑ и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы»: «Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем».