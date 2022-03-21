Сеул, , 12:27 — REGNUM Ожидается, что действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль могут провести всестороннее обсуждение плана по переносу президентской резиденции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника действующего президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, нынешняя администрация уважает предвыборные обещания Юна и направление, в котором он собирается осуществлять государственные дела.

Напомним, что 20 марта Юн Сок Ёль официально объявил о переносе президентской резиденции из «Голубого дома» в комплекс министерства обороны.

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Пак Су Хён отметил, что администрация действующего президента готова обсудить бюджет переноса офиса, если комитет по передаче власти Юн Сок Ёля официально попросит об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин и Юн Сок Ёль планировали провести встречу 16 марта, но она была отменена поскольку предварительные обсуждения на рабочем уровне еще не были завершены.

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