Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Екатеринбург 70 туристов из Таиланда. Об этом сообщил в департаменте информполитики региона.

Таиланд

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Борт с путешественниками из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края приземлился в Екатеринбурге 21 марта. Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле. Его организовали при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министерства международных и внешнеэкономических связей региона и российского генконсульства на Пхукете.

По словам начальника службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианны Галагуры, прорабатывалось множество вариантов транспортировки туристов на Родину. В авиакомпании отметили, что такое мероприятие является очень дорогостоящим.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Таиланд до 31 мая. Однако перевозчик организовал рейсы для туристов, желающих вернуться в Россию.