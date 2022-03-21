Москва, , 12:27 — REGNUM Все, кто может, должны повлиять на власти Украины, чтобы сделать позиции Киева более конструктивными в рамках переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры между Россией и Украиной. 2022 Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным эти переговоры», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи выбор места для «какой-то такой гипотетической встречи» является вторичным вопросом, и при этом российские власти «признательны всем тем странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу».