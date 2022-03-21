Грозный, 21 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Чечне в эти дни проходят коллективные намазы (молитвы) за воюющих в Донбассе и на Украине военнослужащих из республики. В ночь на 21 марта состоялась молитва в центральной мечети региона «Сердце Чечни». В ней приняли участие не только мужчины, как полагается по традиции, но и женщины.

Alexxx1979 Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

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"Они молились за благополучие чеченских бойцов. В числе женщин также были дочери Главы Чеченской Республики», — пишет ИА Чечня Сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, о проведении коллективной молитвы в ночь на 21 марта ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, с призывом к молитве обратилась ко всем верующим региона его дочь Хадижат Кадырова — глава департамента дошкольного образования.

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