Москва, , 12:26 — REGNUM На 81-м году жизни умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская. Об этом 21 марта сообщил режиссёр Виталий Манский в Facebook.

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«Марина Голдовская ушла. Последние годы её жизни были тяжелыми. Она их провела совсем рядом, в Юрмале», — написал Манский.

Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года. В 1978 году она стала лауреатом премии Ленинского комсомола за фильм «Испытание», в 1989-м получила Государственную премию СССР за фильм «Архангельский мужик».

Также она была автором таких документальных фильмов, как «Это наша профессия», «Власть соловецкая», «Повезло родиться в России».