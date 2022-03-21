Йошкар-Ола, , 12:25 — REGNUM В Йошкар-Оле издали словарь эпитетов марийского языка, который является лексикографическим трудом нового типа, созданным на базе Национального корпуса марийского языка. Об этом сообщает Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева в официальной группе в социальной сети.

Словарь эпитетов марийского языка Vk.com/marniiyali

Издание включает народно-поэтические, общеязыковые и индивидуально-авторские эпитеты. Источником эпитетов послужили марийские народные песни, произведения классиков и современных писателей на марийском языке.

Составители издания — Любовь Абукаева, Андрей Чемышев и Анжелика Митрускова.

По словам ученого Любови Абукаевой, словарь издан одной из типографий Йошкар-Олы в количестве 300 экземпляров, сообщает интернет-журнал «Кидшер». Также книга доступна в электронном варианте на портале межрегиональной лаборатории FU-Lab.

ИА REGNUM напоминает, ранее эти же авторы участвовали в составлении Большого русско-марийского словаря фразеологизмов, который планировалось издать в честь 100-летия Марий Эл. В 2012 году в прокат вышел фильм «Небесные жены луговых мари», который полностью снят на марийском языке.

Марийский язык принадлежит к финно-пермской группе финно-угорских языков. Ранее назывался «черемисский язык». Общее число носителей марийского языка оценивается более чем в 365 тыс. человек. Кроме Марий Эл, распространен в Башкирии и других регионах Приволжского и Уральского федеральных округов.