Кострома, 21 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Костромской области выделят 99,7 млн рублей на поддержание рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Наталья Диева ИА REGNUM «Пряха» — советское панно на одном из производственных зданий в Костроме

Средства пойдут на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. Государство будет выплачивать компенсации в размере МРОТ предприятиям, которые не сократили рабочих, но временно перевели их на более низкоквалифицированные, а значит и менее оплачиваемые должности.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения области Алексей Столяров, по примерным подсчётам поддержку получат более 1,5 тысячи костромских работников. Средств на поддержание их занятости хватит на 3 месяца.

Отметим, что соседней Ярославской области на эти же цели выделили 206 млн рублей. В целом для поддержания рынка труда российским регионам выделят почти 40 млрд рублей. Воспользоваться помощью смогут 400 тысяч человек.