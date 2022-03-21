Донецк, 21 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:30, по информации представительства, из Авдеевки, занятой украинскими формированиями, выпущено в сторону Минерального семь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.