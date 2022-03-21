Джакарта, 21 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева дала интервью изданию Indonesia Business Post об экономических отношениях между странами. Об этом российское посольство сообщило в официальном аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы говорили об экономических последствиях фактического российско-украинского конфликта, о том, как ситуация влияет на деловые отношения между Индонезией и Россией», — говорится в заявлении Indonesia Business Post в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Ппрезидент Индонезии Джоко Видодо встретился с председателем национальной ассамблеи Южной Кореи.