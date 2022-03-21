Москва, 21 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Кремле не ведут каких-либо разговоров о возможности переноса выборов губернаторов в российских регионах либо об отказе от прямых выборов руководителей субъектов РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, никакого актуального обсуждения не ведется», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи «об этом говорить сейчас просто невозможно».