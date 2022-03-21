Белоярский, Свердловская область, 21 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Жителей поселка Белоярский Свердловской области приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство знакомых. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Суд

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Свердловчане отправились к одному из жителей Белоярского. Они были намерены обсудить с тем убийство их знакомого. За его совершение мужчина несколько лет отбывал наказание. Придя в дом, обвиняемые не нашли свердловчанина. В помещении находились его отец со знакомым. В ходе конфликта мужчины нанесли им множество ранений ножом. От полученных травм свердловчане скончались на месте преступления.

По словам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемых задержали «по горячим следам». Свердловский областной суд приговорил уральцев к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.