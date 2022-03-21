Нижнедевицк, Воронежская область, , 12:21 — REGNUM В Воронежской области суд признал 23-летнего жителя Нижнедевицкого района виновным в незаконном проникновении в жилище, покушении на изнасилование и в краже, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 21 марта.

Кастрюля с водой на плите Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, рано утром 16 июля 2021 года в селе Курбатово Нижнедевицкого района мужчина, находившийся в состояние алкогольного опьянения, влез в дом к своей 48-летней соседке. Она проснулась от шума и попыталась выгнать названного гостя. Тот начал бить женщину, а затем, угрожая ножом и обещая убить, попытался изнасиловать. Хозяйка дома оказала насильнику активное сопротивление и ударила его кастрюлей по голове, после чело сумела выбежать из дома к соседке и вызвать полицию. Обвиняемый похитил бензиновый триммер, принадлежавший знакомому женщины, и скрылся. Его оперативно задержали, суда он ожидал уже под стражей.

Мужчина, который уже имел судимости — за кражи, угон автомобилей, дал признательные показания. Суд приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы. Суд также отменил отменено условное осуждение по вынесенному ранее приговору. По совокупности приговоров мужчине окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.