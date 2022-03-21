21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 15:29 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского подписать закон о продлении срока действия военного положения на Украине с 26 марта 2022 года на 30 суток вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Клоуну пора капитуляцию подписывать, а он всё больше и больше дров ломает», — отмечает Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз сам Зеленский воевать не собирается, как, собственно, и капитулировать, то получается, что военное положение в стране будет сохраняться до тех пор, пока в строю не останется ни одного военнослужащего Украины.

«Продлевать военное положение Зеленский будет, видимо, до последнего украинца», — предполагает Алан М.

Некоторые комментаторы предполагают, что украинский президент намеренно продолжает мучить свой народ в угоду интересам Соединённых Штатов Америки.

«Реально ждёт ведь, когда за ним придут. Либо же ещё больше хочет угробить своего же народа, поди, в угоду Америке», — пишет Сергей Ш.

«Зелёный выполняет заказ Запада ценою жизни простых украинцев. Кровь сограждан продал за деньги и продолжает разжигать вражду, пихает их дальше в мясорубку. А им в уши заливает за любовь к Родине и т. д. Ужас. Поинтересуйтесь, где у него сейчас жена и дети. Какая там сейчас погода, на побережье океана? Украинцы, очнитесь вы уже наконец. А то превратились в зомби каких-то с промытыми мозгами», — написал Юрий З.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей не сомневается, что Зеленский до последнего будет продолжать играть роль президента Украины, ведь он в своей стране уже точно не появится.

«А можно узнать, ради чего Украина всё ещё воюет? Ведь Россия сразу выдвинула условия для мирного соглашения: признание Крыма, ДНР и ЛНР, а также отказ от вступления в НАТО. А Зеленскому, видимо, нравится военное положение в стране, он всё твердит о территориальной целостности и неделимости Украины, включая Крым. На что надеется-то? Или он своё будущее не с Украиной связывает?» — интересуется Алёна Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что российская сторона будет добиваться ареста украинского президента, потому что он отдаёт преступные приказы.

«А как ему не продлевать, если Россия свою спецоперацию ещё не завершила. Дел-то много накопилось, сразу всё и не успеть. Так что пусть ещё подождут, потерпят», — пишет Игорь С.

«Забавно звучит: «Продлён срок действия на 30 суток». А после истечения данного срока что будет? Капитуляция или ещё на 30 дней? Хотя кто вам даст ещё 30 дней? Спецоперация не вечная, скоро успешно завершится», — подмечает Ринат А.

Нашлись и те, кто считают, что жизнь Зеленского висит на волоске, ведь его окружают откровенные нацисты.

«Он не положение продлил, он свою агонию продлил. Но ничего, недолго ему осталось», — уверен Матвей П.

«Военное положение на Украине продлевает Пентагон, а не Зеленский. Этого клоуна скоро ликвидируют либо российские войска, либо его же нацики. А объявят всё равно виноватой Россию», — предрекает Игорь Б.

Напомним, 20 марта на сайте Верховной рады Украины была публикана информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране на 30 суток с 26 марта 2022 года.