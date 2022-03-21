Москва, 21 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мероприятие в столичных «Лужниках» в честь годовщины воссоединения с Крымом, которое собрало несколько сотен тысяч человек, продемонстрировало красноречивую поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения с Крымом

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Что касается этого мероприятия, то это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России», — сказал Песков.

По его словам, именно на мероприятии в «Лужниках» была «весьма отчётливо» продемонстрирована «та самая поддержка, на которую президент опирается».