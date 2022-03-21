Москва, , 12:20 — REGNUM Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в спецоперацию на Украине. Об этом сегодня, 21 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

Ранее Песков заявлял, что в России после начала российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР проявляются предатели, которые «исчезают из нашей жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зону проведения спецоперации на Украине.

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