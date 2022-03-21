Песков рассказал о реакции РФ на вмешательство других стран в спецоперацию
Москва, 21 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в спецоперацию на Украине. Об этом сегодня, 21 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальное интернет-представительство президента России
Дмитрий Песков
Ранее Песков заявлял, что в России после начала российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР проявляются предатели, которые «исчезают из нашей жизни».
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зону проведения спецоперации на Украине.
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