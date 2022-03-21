Москва, , 12:20 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации продолжают блокирование позиции ВСУ и нацбатальонов Сумской области. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны России.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиции ВСУ и националистических батальонов, а Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что утечка аммиака на химическом предприятии в украинском городе Сумы произошла из-за действий националистов. Российская сторона предупреждала о провокации.

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