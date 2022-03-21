Москва, 21 марта 2022, 12:20 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации продолжают блокирование позиции ВСУ и нацбатальонов Сумской области. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что утечка аммиака на химическом предприятии в украинском городе Сумы произошла из-за действий националистов. Российская сторона предупреждала о провокации.
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