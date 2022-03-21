Москва, , 12:32 — REGNUM Если Евросоюз решит ввести эмбарго на поставки российской нефти, последствия затронут всех. Это серьёзно отразится на мировом рынке и ухудшит энергобалансы в Европе, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 марта журналистам.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подтвердил, что тема эмбарго на поставки российской нефти активно обсуждается, об этом известно в Кремле. Комментируя возможные последствия таких санкций, он отметил, что эмбарго очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

«Американцы при этом останутся при своих — это очевидно ‑ и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем», — заявил Песков.

По его словам, эмбарго в худшую сторону сместит энергобалансы на европейском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что в мире сейчас наблюдается беспрецедентный уровень навязывания ненависти ко всему русскому.

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