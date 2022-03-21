Донецк, 21 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В представительстве зафиксировали очередной обстрел украинских боевиков, находящихся в населённом пункте Красногоровка. В 11:48 ВФУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм,