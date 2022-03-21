* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили восемь сотрудниц различных департаментов министерства по делам беженцев и заменили их своими людьми. Об этом сообщил источник, близкий к телеканалу Afghanistan International, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали это увольнение.

geralt Увольнение

Хотя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что у него нет проблем с трудоустройством женщин, это не первый случай, когда они не позволяют женщинам работать в государственных учреждениях. Ранее заместитель министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился в управление дорожного движения с требованием уволить сотрудниц и заменить их «честными и верными» людьми.

Большинство людей, которые назначаются вместо женщин и других государственных служащих, имеют религиозное образование и принадлежат к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вытеснение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ограничение занятости и социальных возможностей женщин вызвало обеспокоенность по поводу систематического лишения прав и дискриминации в отношении афганских женщин. Например, группа экспертов ООН в своем отчёте в феврале предупредила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) институционализирует организованную дискриминацию и насилие в отношении афганских женщин и девочек, чтобы исключить их из жизни общества.

По их мнению, дискриминационная политика в отношении женщин реализуется посредством целого ряда мер, таких как запрет на возвращение женщин на работу или требование, чтобы мужчина (махрам) сопровождал женщину вне дома.