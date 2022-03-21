Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Чат-бот в мессенджерах и соцсети поможет жителям Ленинградской области быстро получить актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, об этом 21 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В популярных мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте» появился чат-бот «Объясняем.рф». Через виртуального помощника любой пользователь может быстро получить актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки в России, узнать о ситуации с денежными операциями и других темах. Также в один клик пользователь может получить доступ к официальным комментариям правительства РФ, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам.

«Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы «Объясняем.рф». Они спрашивают о самых разных темах. Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые публикуются на ресурсах «Объясняем.рф», ― пояснил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты», воплотивший проект, Михаил Шумаков.

Отметим, в чат-боте есть функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому можно отсортировать публикации по категориям и выбрать то, что актуально в определенный момент времени.