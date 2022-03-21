Екатеринбург, 21 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга осудили за хранение немаркированной продукции более чем на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Следствие установило, что мужчина приобрел немаркированную продукцию с целью сбыта. Для хранения товара уралец арендовал три гаража. Однако реализовать купленное он не успел. Екатеринбуржца задержали сотрудники полиции. В гаражах находилась немаркированная алкогольная продукция на сумму свыше 1,8 млн рублей. Стоимость немаркированных табачных изделий оценили в 281 тыс. рублей.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, уральца обязали уничтожить немаркированную продукцию.