Бухарест, 21 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате масштабного пожара в здании мэрии населенного пункта Фрэцешть на юге Румынии. Об этом 21 марта сообщает Румынское телевидение.

Dave Hogg Пожар

Согласно официальной информации, возгорание произошло 21 марта в 10:05 (11:05 мск.). Огонь возник в центральном корпусе здания и быстро перекинулся на другие строения.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание в системе электропроводки. Жертв нет, зданию причинен значительный ущерб.

Ведется следствие.