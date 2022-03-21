Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Американский кинокомикс «Бэтмен» продолжает удерживать позицию лидера в американском прокате. Соответствующую информацию опубликовало издание The Hollywood Reporter вечером 20 марта.

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Так, по итогам третьего уик-энда картина сумела заработать дополнительные $36 млн, тем самым увеличив общие сборы в США до $300 млн. Также отмечается, что мировые сборы фильма на текущий момент составляют $600 млн.

Напомним, что премьера «Бэтмена» в США состоялась 4 марта 2022 года. Режиссёром ленты выступил Мэтт Ривз («Монстро»).

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