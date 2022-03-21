Бухарест, , 12:13 — REGNUM За последний месяц в Румынию прибыли более 500 тыс. переселенцев с Украины. Об этом со ссылкой на румынское МВД сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

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Согласно официальной информации, основная часть указанной категории граждан пересекла сухопутную часть украинско-румынской границы. Ряд переселенцев воспользовался «коридором» на молдавско-румынской границе.

При этом документы на получение статуса беженцев на территории Румынии попросили не более 44 тыс. украинцев.

«Многие выходцы с Украины рассматривают нашу страну в качестве «транзитной зоны», направляясь в Венгрию, Австрию, Германию и Францию», — отмечено в заявлении румынского правительства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.