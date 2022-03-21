Москва, , 12:13 — REGNUM На время переговоров между Российской Федерацией и Украиной не будет прекращения огня, заявил журналистам 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что на время планируемых 21 марта переговоров между двумя странами прекращения огня не будет. Отметим, очередная встреча должна состояться в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в телефонном режиме по ситуации на Украине намерен провести президент США Джозеф Байден с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.