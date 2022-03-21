Москва, 21 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. На время переговоров между Российской Федерацией и Украиной не будет прекращения огня, заявил журналистам 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что на время планируемых 21 марта переговоров между двумя странами прекращения огня не будет. Отметим, очередная встреча должна состояться в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в телефонном режиме по ситуации на Украине намерен провести президент США Джозеф Байден с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.