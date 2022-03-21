Тампа, США, , 12:13 — REGNUM Писатель, поэт, сценарист, автор-исполнитель песен Юз Алешковский умер на 93-м году жизни в США. Об этом 21 марта сообщил его сын, телевизионный продюсер и режиссёр Алексей Алешковский.

«Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить», — написал он в своём Telegram-канале.

Юз (настоящее имя — Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1960-х годах он писал детские сказки и рассказы. По его сценариям сняты такие детские фильмы, как «Вот моя деревня» (1972), «Аварийное положение» (1973), «Кыш и Двапортфеля» (1974).

В 1979 году Алешковский эмигрировал в США.