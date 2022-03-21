Москва, 21 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Утверждения украинских пропагандистов о том, что российские военные силы якобы не выпускают граждан Украины из городов по гуманитарным коридорам, являются ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь», — сказал Песков.

По его словам, гуманитарные коридоры, организованные Россией, есть, и они «обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты».