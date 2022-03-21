Москва, , 12:10 — REGNUM Установление кредитного рейтинга — это информирование потенциальных инвесторов, прежде всего иностранных, однако в условиях санкционной войны это не имеет никакого смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Светлана Зуденкова. Так она прокомментировала решение международного рейтингового агентства S&P понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня «СС».

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понижение суверенных кредитных рейтингов России следует рассматривать как прямое следствие введенных ограничительных мер — санкций, влияние которых отрицать бессмысленно, — сказала Зуденкова. — Однако глубина падения рейтинга является дискуссионной. По оценке экспертов S&P, рейтинг России сопоставим с такими странами, как Конго, Мозамбик — то есть со странами, значительно уступающими [России] по уровню социально-экономического развития, имеющими бОльшую величину государственного долга. Важно напомнить, назначение кредитного рейтинга — это информирование потенциальных инвесторов, прежде всего иностранных. В условиях санкционного противостояния это не имеет никакого смысла, поскольку позиция в рейтинге прямо не зависит от экономических успехов отдельного государства».

Таким образом, как подчеркнула Зуденкова, существенное падение суверенных кредитных рейтингов России по оценке S&P — это отражение общей политической ситуации вокруг РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что решение международного агентства S&P понизить кредитный рейтинг России — это политический, а не экономический шаг.

Читайте ранее в этом сюжете: Понижение кредитного рейтинга РФ назвали разновидностью санкций