Москва, 21 марта 2022, 12:08 — REGNUM Доказательства принадлежности «екатеринбургских останков» царской семье очевидны и достаточны, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Митрополит подчеркнул, что с «екатеринбургскими останками» было проведено множество экспертиз, в том числе по просьбе церкви.
Напомним, в РПЦ ранее неоднократно выражали свои сомнения по поводу найденных останков семьи экс-императора Николая II. Однако в Следственном комитете данные сомнения не разделяют: в 2018 году в ведомстве заявляли, что принадлежность останков царской семье была выявлена по результатам экспертиз.