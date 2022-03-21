Москва, 21 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Доказательства принадлежности «екатеринбургских останков» царской семье очевидны и достаточны, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион

«Мы не можем предрешать, что решит Архиерейский собор. У нас есть достаточные и очевидные основания и доказательства, что екатеринбургские останки — это останки членов царской семьи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит подчеркнул, что с «екатеринбургскими останками» было проведено множество экспертиз, в том числе по просьбе церкви.

Напомним, в РПЦ ранее неоднократно выражали свои сомнения по поводу найденных останков семьи экс-императора Николая II. Однако в Следственном комитете данные сомнения не разделяют: в 2018 году в ведомстве заявляли, что принадлежность останков царской семье была выявлена по результатам экспертиз.