Кызыл, , 12:07 — REGNUM В 2021 году среднедушевые доходы жителей Тувы составили 19 847,3 рубля, что на 4,6% больше, чем в 2020 году. Однако реальные доходы с учётом роста цен снизились на 1,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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Средняя зарплата в республике составила 46,1 тыс. рубля и в номинальных цифрах выросла за год на 5%, однако в реальном выражении снизилась на 1,4%. Реальный размер пенсий населения Тувы уменьшился на 1,9% и составил менее 15,7 тыс. рубля.

«Величина прожиточного минимума на душу населения в республике на 2021 год установлена в размере 11 494 рубля в месяц, в том числе для трудоспособного населения — 11 856 рублей в месяц, пенсионеров — 9034 рубля в месяц, детей — 12 213 рублей в месяц», — добавили в службе статистики.

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