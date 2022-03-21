Ярославль, 21 марта 2022, 12:17 — REGNUM В Ярославской области на фоне снижения заболеваемости COVID-19 вновь сократили количество коек, предназначенных для госпитализации больных с коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения и фармации.
Неделю назад в Ярославской области пациентов с COVID-19 принимало 17 больниц, было развернуто 1363 койки, из которых 667 заняты.
Согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе был выявлен 381 заболевший, 1 254 человека выздоровели и 8 скончались. За это время госпитализировали 27 человек.
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