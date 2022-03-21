Ярославль, 21 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославской области на фоне снижения заболеваемости COVID-19 вновь сократили количество коек, предназначенных для госпитализации больных с коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения и фармации.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

«На утро понедельника в 14 лечебных учреждениях развёрнуто 895 коек, 512 из которых заняты. Состояние 76 пациентов крайне тяжелое и тяжелое (15%), 420 пациентов — средней степени тяжести (82%)», — уточнили в ярославском депздраве.

Неделю назад в Ярославской области пациентов с COVID-19 принимало 17 больниц, было развернуто 1363 койки, из которых 667 заняты.

Согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе был выявлен 381 заболевший, 1 254 человека выздоровели и 8 скончались. За это время госпитализировали 27 человек.