Дубай, ОАЭ, , 12:06 — REGNUM Саундпродюсер Артём Готлиб (известен как Slava Marlow) уехал из России в Дубай (ОАЭ). Об этом музыкант сообщил в личном телеграм-канале.

Slava Marlow (Артём Готлиб) Скриншот видео в YouTube

Вместе с Готлибом из России улетела и его возлюбленная, блогер Карина Карамбейби (Карина Егамедиева). При этом артист опроверг предположение поклонников о том, что он эмигрировал. «На всякий случай, скажу: у меня в России студия, дом, семья. Я никуда не эмигрирую — я приехал пописать музыки. Тут сейчас огромное количество русских артистов и моих друзей», — объяснил он.

Ранее Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) заблокировал аккаунты российских инфлюенсеров для пользователей из Украины. Среди них оказались блогеры Некоглай, Рахим, Амиран Сардаров, Эрик Давидыч, а также исполнители Моргенштерн, Баста, Олег Газманов и Slava Marlow.

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