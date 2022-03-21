Варшава, 21 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Польша планирует поставить вопрос на заседании Европейского совета о запрете движения грузового автотранспорта в Белоруссию и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

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Мюллер в эфире телеканала Polsat рассказал, что Польша на заседании Европейского совета поставит вопрос запрета движения грузовик. Ближайшее заседание должно пройти в Брюсселе 24 и 25 марта.

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