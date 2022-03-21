Москва, 21 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Рост цен на лекарства, а также их временное отсутствие в аптеках связано чаще всего с повышенным спросом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, не с дефицитом фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сообщил Глаголев.

Он обратил внимание на возможности адаптации фармпроизводителей к новым условиям. Ряд мер, предпринимаемых во время пандемии коронавируса, будет востребован, отметили в Минздраве.