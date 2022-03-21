* талибов — запрещённая в России организация

Брюссель, , 12:01 — REGNUM Европейский союз никогда не признает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но вынужден поддерживать с группировкой контакты для решения гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом в эксклюзивном интервью Afghanistan International заявила Клэр Дейли, член Европейского парламента.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно выступление Клэр Дейли об Афганистане попало в заголовки газет. В нём Дэйли обвинила европейских политиков в двойственном подходе к жертвам афганского и украинского конфликтов.

Она обвинила Европарламент в «расистских» действиях и заявил, что положение афганского народа ухудшилось, но об этом никто и не вспоминает.

В интервью Afghanistan International Дейли сказала, что афганский кризис перестал быть приоритетом для Европейского союза. Она ещё раз обвинила страны-члены ЕС в проведении «дискриминационной политики» в отношении Афганистана.

Депутат Европарламента также резко раскритиковала президента США Джо Байдена за его решение о валютных резервах Афганистана и о выделении их части жертвам терактов 11 сентября 2001 года, заявив, что афганский народ сам является жертвой этих событий и не должен быть забыт.

В последние недели афганские пользователи социальных сетей широко распространили видеозапись эмоционального выступления Клэр Дейли в Европейском парламенте, поблагодарив её за поддержку афганского народа.