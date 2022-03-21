Ярославль, , 12:00 — REGNUM В Ярославле предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу за торговлю на вокзале. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Взятка Ksonline.ru

Уголовное дело бизнесмена рассматривал Кировский районный суд Ярославля. Предприниматель торговал продуктами питания и товарами на железнодорожном вокзале города, собственником магазина являлась его супруга.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из магазина была изъята немаркированная табачная и алкогольная продукция с признаками контрафактного товара. Узнав об изъятии товара, мужчина передал взятку в виде 50 тысяч рублей должностному лицу правоохранительного органа за возвращение конфискованной продукции и не привлечение к ответственности его супруги за незаконную реализацию продукции с признаками контрафактности. Его действия были пресечены сотрудниками ОЭБиПК Северного ЛУ МВД России на транспорте», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суде.

Суд признал бизнесмена виновным в даче взятки и назначил наказание в виде штрафа в сумме 450 тысяч рублей. Приговор Кировского районного суда в законную силу не вступил.